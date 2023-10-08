В секторе Газа создана закрытая военная зона – ЦАХАЛ

Ракеты, выпущенные палестинскими террористами из города Газа в сторону Израиля 7 октября 2023 года, фото AFP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) создала закрытую зону в районе сектора Газа.

Источник: ЦАХАЛ в Telegram

Дословно: "В соответствии с оценкой ситуации, во всей зоне ответственности сектора Газа объявлена закрытая военная зона".

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Детали: Военные Израиля отметили, что "въезд в закрытую военную зону запрещен".

Они призвали общественность "быть бдительной" и обходить эту зону.

Что предшествовало: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.

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