В секторе Газа создана закрытая военная зона – ЦАХАЛ
Воскресенье, 8 октября 2023, 04:48
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) создала закрытую зону в районе сектора Газа.
Источник: ЦАХАЛ в Telegram
Дословно: "В соответствии с оценкой ситуации, во всей зоне ответственности сектора Газа объявлена закрытая военная зона".
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Детали: Военные Израиля отметили, что "въезд в закрытую военную зону запрещен".
Они призвали общественность "быть бдительной" и обходить эту зону.
Что предшествовало: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в "долгую и тяжелую войну", навязанную атакой ХАМАС.
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Предыстория:
- Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю массированно были запущены ракеты, в городах вспыхнули пожары.
- Президент Владимир Зеленский поддержал Израиль после атаки со стороны террористов ХАМАС.
- Пентагон пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения.
- Нетаньяху призвал жителей сектора Газа немедленно его покинуть, а министр обороны Йоав Галант заявил, что Израиль изменит реальность в Газе на 50 лет вперед.