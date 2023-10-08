На ВОТ захватчики давят на гражданских и грабят их – сопротивление

На оккупированных территориях российские захватчики совершают преступления в отношении гражданского населения, в частности угрожают и грабят его.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "По информации от украинского подполья, на ВОТ Херсонской области состоялся ряд действий в отношении гражданского населения, которые были совершены российскими оккупационными войсками и содержат признаки нарушения Международного гуманитарного права, а также военных преступлений".

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Детали: также ЦНС сообщает, что в разных населенных пунктах ВОТ Запорожской области состоялась серия ограблений гражданского населения, во время которых представители режима оккупантов угрожали людям расправой с применением физической силы и огнестрельного оружия.

В сопротивлении отмечают: украинские партизаны в общении с пострадавшими выяснили, что по результатам во время преступных действий у местного населения отобрано 3 легковых автомобиля, 1 мотоцикл, другую технику и ценное имущество, а также наличные средства на общую сумму 1 500 тыс. долл. США.