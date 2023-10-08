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За сутки произошло около 70 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 06:50
За сутки произошло около 70 боевых столкновений Сил обороны с врагом – сводка
украинские защитники, иллюстративное фото Эльдара Сарахмана, УП

За минувшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений Сил обороны с россиянами.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

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В общем враг нанес 8 ракетных и 34 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам Украины.

Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушениям и повреждениям подверглись: зернохранилище припортовой инфраструктуры, здания пансионата в рекреационной зоне, многоквартирные и частные жилые дома, профессионально-техническое училище, другая гражданская инфраструктура.

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Авиационным ударам подверглись: Степное Сумской области; Купянск, Петропавловка, Куриловка, Песчаное Харьковской области; Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Екатериновка, Спирное, Клещеевка, Нью-Йорк, Марьинка, Новомихайловка, Антоновка, Водяное, Володино Донецкой области; Приютное Запорожской области и Вилково Одесской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении защитники отбили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении.

Имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области. Украинские воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также защитниками уничтожено 4 БпЛА оперативно тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Темы: войнаГенштаб
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