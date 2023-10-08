Разведка Британии отчитывается об успехах Украины в районе Великой Новоселки
Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании оценивает, что в течение последнего месяца ситуация в районе поселка Великая Новоселка Донецкой области ситуация на фронте в целом стабилизировалась.
Источник: обзор ведомства, "Европейская правда"
Детали: Если еще в июне-июле британская разведка сообщала об интенсивных боевых действиях на участке Великой Новоселки, что к западу от города Угледар, в течение последних четырех недель боевые действия там "значительно менее интенсивные".
"За лето Украина почти наверняка освободила не менее 125 квадратных километров территории на этом направлении", – оценивает ведомство.
Разведка Минобороны Британии указывает, что наступательные действия Украины в районе сковали части 36-й и 5-й общевойсковых армий Восточного военного округа России, не позволив им усилить другие направления, а также десантные подразделения.
"Хотя ситуация на этом направлении стабилизировалась, российские войска, вероятно, остаются в оборонительной позиции, чтобы защититься от возможных будущих украинских наступательных операций", – говорится в обзоре.
Также британская разведка оценивает как маловероятный значительный отвод российских войск с этого направления в течение следующих шести недель.
Напомним: В прошлом месяце разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании утверждало, что российские войска укрепляют оборону стратегически важного города Токмак Запорожской области, готовясь к наступлению украинских сил.