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СМИ: Пятая часть российских шпионов в Европе находится в Швейцарии

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 8 октября 2023, 14:08
СМИ: Пятая часть российских шпионов в Европе находится в Швейцарии
скриншот

В Швейцарии находятся около 80 российских шпионов, что составляет около одной пятой от общего количества агентов России в Европе.

Источник: швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Швейцарии, "Европейская правда"

Детали: Европейские государства активно противодействуют сети российской разведки, высылая работников посольств РФ с начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Швейцария, однако, из-за длительной традиции нейтралитета к такому шагу не прибегала. По оценкам разведывательных служб, которой те поделились в сентябре с членами парламента, в стране сейчас находятся около 80 российских агентов.

Представитель швейцарского Департамента иностранных дел в комментарии NZZ подчеркнул, что правительство страны "не накладывает никаких санкций в виде высылки дипломатов", добавив, что каналы связи с Россией должны быть сохранены.

"Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это из соображений внутренней безопасности, и об этих случаях не сообщается публично", – добавил собеседник.

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Такие швейцарские города, как Женева и Берн, всегда привлекали внимание разведок из-за расположения там международных организаций и компаний, проблема шпионажа РФ стала более острой темой дебатов среди швейцарских политиков.

"Эти иностранные агенты представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии", – заявил в интервью NZZ член Национального собрания Швейцарии (нижней палаты парламента) Фабиан Молина.

Напомним: Еще в прошлом году разведка Швейцарии также указывала, что в стране "процветает" шпионская деятельность России после волн высылки российских дипломатов из европейских страны. Она также утверждала, что в случае необходимости будет принимать меры для того, чтобы не допустить российских агентов на свою территорию.

Год спустя швейцарская разведка констатировала, что угроза для Швейцарии со стороны российских шпионов только усилилась.

Темы: РосcияШвейцарияшпионаж
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