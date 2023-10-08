СМИ: Пятая часть российских шпионов в Европе находится в Швейцарии

В Швейцарии находятся около 80 российских шпионов, что составляет около одной пятой от общего количества агентов России в Европе.

Источник: швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Швейцарии, "Европейская правда"

Детали: Европейские государства активно противодействуют сети российской разведки, высылая работников посольств РФ с начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Швейцария, однако, из-за длительной традиции нейтралитета к такому шагу не прибегала. По оценкам разведывательных служб, которой те поделились в сентябре с членами парламента, в стране сейчас находятся около 80 российских агентов.

Представитель швейцарского Департамента иностранных дел в комментарии NZZ подчеркнул, что правительство страны "не накладывает никаких санкций в виде высылки дипломатов", добавив, что каналы связи с Россией должны быть сохранены.

"Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это из соображений внутренней безопасности, и об этих случаях не сообщается публично", – добавил собеседник.

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Такие швейцарские города, как Женева и Берн, всегда привлекали внимание разведок из-за расположения там международных организаций и компаний, проблема шпионажа РФ стала более острой темой дебатов среди швейцарских политиков.

"Эти иностранные агенты представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии", – заявил в интервью NZZ член Национального собрания Швейцарии (нижней палаты парламента) Фабиан Молина.

Напомним: Еще в прошлом году разведка Швейцарии также указывала, что в стране "процветает" шпионская деятельность России после волн высылки российских дипломатов из европейских страны. Она также утверждала, что в случае необходимости будет принимать меры для того, чтобы не допустить российских агентов на свою территорию.

Год спустя швейцарская разведка констатировала, что угроза для Швейцарии со стороны российских шпионов только усилилась.