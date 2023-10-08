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В харьковском "Фельдман Экопарке" отравили всех животных контактной зоны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 октября 2023, 18:29
В харьковском Фельдман Экопарке отравили всех животных контактной зоны
фото: feldman-ecopark.com

В "Фельдман Экопарк" в окрестностях Харькова неизвестные отравили всех животных контактной зоны.

Источник: "Фельдман Экопарк", полиция Харьковщины

Дословно экопарк: "Погибли все животные контактной зоны для самых маленьких: кролики, морские свинки и другие пушистики, которым так радовались дети... Вскрытие показало, что животных отравили мышьяком".

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Детали: В полиции Харьковщины заявили, что проводят проверку по факту происшествия в экопарке.

Дословно полиция: "В ходе мониторинга социальных сетей обнаружена информация, что на территории контактной зоны в "Фельдман Экопарк" погибли животные. По адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харьковской области.

8 октября информация о происшествии зарегистрирована в Едином учете. По данному факту проводится проверка".

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Темы: Харьковполиция
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