Силы обороны продолжают наступление на двух направлениях – сводка Генштаба

В течение суток на фронте произошло 33 боевых столкновения, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток состоялось 33 боевых столкновения. Враг нанес 6 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Грабовское Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка Харьковской области.

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На Купянском направлении защитники отбили 3 атаки врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречанная, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 4 атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток украинские воины успешно отбили все атаки врага севернее Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Клещеевка, Андреевка, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отбили все атаки противника в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток защитники успешно отбили 13 атак оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским огнем захватчиков находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Орехов, Роботино, Новоандреевка, Малая Токмачка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар неподалеку Берислава. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских средства и 2 склада боеприпасов противника.