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Китай строит ядерную подводную лодку нового поколения 

"Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 06:45
Китай строит ядерную подводную лодку нового поколения 
Атомная подлодка ВМС Китая, фото japantimes

Китай начинает производство нового поколения ядерных подводных лодок, которые впервые станут проблемой для США и союзников, поскольку эти субмарины трудно отследить.

Источник: Reuters

Детали: Аналитики и региональные атташе по вопросам обороны утверждают, что появляется все больше доказательств того, что Китай сделает подводную лодку с баллистическими ракетами типа 096 до конца десятилетия. А ее бесшумность обеспечат российские технологии.

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Исследования, обсужденные на майской конференции в Военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований этого колледжа, предполагают, что за новыми судами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех военных атташе, базирующихся в Азии, этот вывод является достоверным.

Подводник в отставке и аналитик военно-морской технической разведки, один из исследователей этой подводной лодки Кристофер Карлсон сказал, что "тип 096 станет кошмаром. Их будет очень, очень трудно обнаружить".

Темы: Китайоружие
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