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В России возбудили дело о госизмене против адвоката Порошенко Новикова

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 10:36
В России возбудили дело о госизмене против адвоката Порошенко Новикова
Илья Новиков. Фото из Facebook

Федеральная служба безопасности РФ СБ возбудила уголовное дело о госизмене против адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Ильи Новикова.

Источник: ФСБ РФ

Дословно ФСБ: "Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие".

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Детали: ФСБ сообщает, что Новиков после нападения Росси на Украину "добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности".

В частности, по информации ФСБ, Новиков "прошел военную подготовку в Украине, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

Что было раньше: В декабре 2022 года МВД РФ объявило в федеральный розыск известного в России адвоката Илью Новикова.  

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С 2021 года Новиков живет в Киеве.

Он участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он также был защитником на процессах против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и "Мемориала", представлял интересы летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. В Украине он защищает лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Темы: РосcияУкраина
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