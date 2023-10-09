Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России возбудили дело о госизмене против адвоката Порошенко Новикова

Ирина БалачукПонедельник, 9 октября 2023, 10:36
В России возбудили дело о госизмене против адвоката Порошенко Новикова
Илья Новиков. Фото из Facebook

Федеральная служба безопасности РФ СБ возбудила уголовное дело о госизмене против адвоката пятого президента Украины Петра Порошенко Ильи Новикова.

Источник: ФСБ РФ

Дословно ФСБ: "Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты г. Москвы Новикова Ильи Сергеевича к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие".

Реклама:

Детали: ФСБ сообщает, что Новиков после нападения Росси на Украину "добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности".

В частности, по информации ФСБ, Новиков "прошел военную подготовку в Украине, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой".

Что было раньше: В декабре 2022 года МВД РФ объявило в федеральный розыск известного в России адвоката Илью Новикова.  

ВИДЕО ДНЯ

С 2021 года Новиков живет в Киеве.

Он участвовал в ряде резонансных судебных разбирательств в России и Украине. Он также был защитником на процессах против Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и "Мемориала", представлял интересы летчицы Надежды Савченко и режиссера Олега Сенцова. В Украине он защищает лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Темы: РосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Росcия
В воскресенье защитники уничтожили 350 захватчиков и российское средство ПВО
"Ребеночек в морге лежит. Не знаем, наш ли". Как село Гроза переживает массовое убийство и готовится к погребению жертв россиян
Президент Польши: Нападение ХАМАС на Израиль отвлекает внимание мира от Украины
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: