ССО устроили взрывную "жатву" на Запорожском направлении
За неделю на Запорожском направлении Силы специальных операций уничтожили несколько артиллерийских установок, РСЗО, спецтехнику, автомобили и средство радиоэлектронной борьбы, а также живую силу противника.
Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП
Дословно: "Артустановки, РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ. Такой список уничтоженных целей на счету одного из подразделений ССО Украины всего за несколько дней.
Нешуточную "жатву" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении".
ССО мали вибухові "жнива" на Запорізькому напрямку— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 9, 2023
ВІДЕО Сил спецоперацій pic.twitter.com/bsxwbRCV4x
Детали: Спецназовцы отмечают, что это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело довершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Воины ССО навели их на цели и корректировали огонь пушек.