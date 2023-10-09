Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ССО устроили взрывную "жатву" на Запорожском направлении

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 октября 2023, 12:09
ССО устроили взрывную жатву на Запорожском направлении
скриншот

За неделю на Запорожском направлении Силы специальных операций уничтожили несколько артиллерийских установок, РСЗО, спецтехнику, автомобили и средство радиоэлектронной борьбы, а также живую силу противника.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Дословно: "Артустановки, РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ. Такой список уничтоженных целей на счету одного из подразделений ССО Украины всего за несколько дней.

Реклама:

Нешуточную "жатву" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Спецназовцы отмечают, что это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело довершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Воины ССО навели их на цели и корректировали огонь пушек.

Темы: ССО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле

обновленоРоссия ударила по Николаевщине: погибли два человека

Тысячи украинских беженцев в Британии могут потерять крышу над головой

фотоСпутник показал, как выглядит аэродром Бердянска после ударов ВСУ

В ВО "Свобода" рассказали, чем во время войны занимается Тягнибок

Большинство опрошенных работодателей в Украине заявили о намерениях повысить зарплаты в 2024 году

Все новости...
ССО
Бойцы ССО выиграли "дуэль" у минометных расчетов войск РФ
На Восточном направлении за одни сутки бойцы ССО уничтожили 27 россиян и вывели из строя "Нону"
Бойцы ССО устроили фееричную детонацию: уничтожены 7 единиц техники и склад оккупантов
Последние новости
03:58
Россияне обеспокоены "украинской активностью" на левом берегу Днепра Херсонщины – ISW
03:12
На оккупированной Херсонщине россияне проводят мобилизацию местных жителей – сопротивление
02:24
Байден обратится к нации по поводу войны в Украине и Израиле
01:50
Около 300 участников акций за прекращение огня в Газе арестованы в Капитолии – СМИ
01:14
В Николаеве прогремели взрывы – Ким
00:58
ОбновленоВ ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
00:45
ОбновленоВС: В трех областях была воздушная тревога из-за вражеского дрона, работала ПВО
00:40
США ввели новые санкции за содействие военным программам Ирана
00:04
Италия возобновляет контроль на границе со Словенией
23:56
ОбновленоВоздушные силы сообщали об угрозе БпЛА на юге и севере
Все новости...
Реклама: