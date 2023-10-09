ССО устроили взрывную "жатву" на Запорожском направлении

За неделю на Запорожском направлении Силы специальных операций уничтожили несколько артиллерийских установок, РСЗО, спецтехнику, автомобили и средство радиоэлектронной борьбы, а также живую силу противника.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях и в комментарии УП

Дословно: "Артустановки, РСЗО, живая сила, спецтехника, автомобили и средство РЭБ. Такой список уничтоженных целей на счету одного из подразделений ССО Украины всего за несколько дней.

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Нешуточную "жатву" операторы Сил специальных операций устроили на Запорожском направлении".

ССО мали вибухові "жнива" на Запорізькому напрямку

ВІДЕО Сил спецоперацій pic.twitter.com/bsxwbRCV4x — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 9, 2023

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Детали: Спецназовцы отмечают, что это стало возможным благодаря профессионально проведенной разведке. Дело довершили артиллеристы дружественных подразделений Сил обороны. Воины ССО навели их на цели и корректировали огонь пушек.