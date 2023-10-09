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Силы обороны имеют частичный успех возле Вербового – командующий ОСУВ "Таврия"

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 октября 2023, 16:26
Силы обороны имеют частичный успех возле Вербового – командующий ОСУВ Таврия
иллюстративное фото ОСУВ "Таврия"

Силы обороны имеют частичный успех к западу от Вербового на Мелитопольском направлении.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском направлении.

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Имеем частичный успех западнее Вербового".

Детали: По словам Тарнавского, за прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов, провел 18 боевых столкновений, кроме того совершил 455 артобстрелов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 795 огневых задач.

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Общие потери врага составили 147 человек. Силами обороны было уничтожено 6 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 3 ББМ и одну артиллерийскую систему. Также взлетели в воздух 3 склада боеприпасов врага.

Темы: война
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