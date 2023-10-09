СМИ: Из-за атак ХАМАС на Израиль погибли или похищены более 10 граждан Британии

В результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль погибли или оказались в плену уже более 10 граждан Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BBC и Sky News

Детали: В частности, стало известно о гибели 20-летнего Натаниэля Янга, который родился в Лондоне, но служил в Армии обороны Израиля.

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Неизвестна судьба Дана Дарлингтона, который в последнее время жил в Германии и на момент происшествия был в Израиле в туристической поездке.

26-летний Джейк Мерлоу был в составе охраны на музыкальном фестивале в пустыне у сектора Газа и не выходит на связь с утра субботы.

Также родные узнали среди убитых Бернарда Коуэна из Глазго.

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По данным правительства Британии, в Израиле или секторе Газа находятся 50-60 тысяч граждан Британии.

Напомним, США подтвердили гибель в Израиле 9 своих граждан, Франция – двоих. Также в рядах Армии обороны Израиля погиб гражданин Румынии.