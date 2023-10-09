"Схемы": у экссудия Верховного суда был российский паспорт

Украинские расследователи обнаружили, что у украинской экссудди Верховного суда Валентины Симоненко был российский паспорт.

Источник: проект "Схемы" от Радио Свобода

Детали: Согласно выписке из "Роспаспорта", которую нашли "Схемы", Симоненко стала гражданкой РФ 10 апреля 2003 года.

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Гражданство она получила по закону, в котором указано, что лицо, супруг которого либо родственник, либо родители имеют российское гражданство.

К моменту получения гражданства РФ Симоненко уже работала судьей в Апелляционном суде Севастополя в Крыму.

Паспорт Симоненко значится "недействительным в связи с окончанием срока его действия".

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Согласно подъемнику, паспорт гражданки РФ на имя Валентины Смирновой выдал орган внутренних дел в станице Вешенской, расположенной в Ростовской области. В базах данных утечки жителей РФ указано, что на 2015 и 2017 годы Симоненко была зарегистрирована именно в этом регионе. В базе есть данные его российского паспорта.

Это может свидетельствовать о том, что Валентина Симоненко не выходила из гражданства РФ, ведь согласно указу президента России от 14 ноября 2002 года для этого необходимо подать документ о снятии с регистрационного учета по месту жительства. Что судья, согласно утечке из российских баз данных, вероятно, не сделала.

В комментарии "Схемам" судья Симоненко возразила, что получала российское гражданство. Однако признала, что ездила в Ростовскую область, где на тот момент проживали родители ее мужа.

В марте 2023 года судья подала заявление об отставке. Ранее агентство "Следство.Инфо" сообщило, что, несмотря на ее поездки в оккупированный Крым и связи с местными оккупационными властями, Симоненко будет получать пожизненное денежное содержание, ведь имеет соответствующий для этого стаж работы судьей.

Глава всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерина Бутко, по просьбе "Схем" посчитала, учитывая зарплату судьи за последние годы, что сумма пожизненного денежного содержания Симоненко может составить около 200 000 гривен в месяц.

Также судья подтвердила, что с апреля 2023 получает пожизненное денежное содержание в размере около 200 тысяч гривен в месяц.