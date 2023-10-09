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Донецкая область: россияне убили одного и ранили четырех гражданских

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 октября 2023, 21:49
Донецкая область: россияне убили одного и ранили четырех гражданских
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Российские войска 9 октября убили одного и ранили четырех гражданских в Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Утром российские военные, вероятно, с артиллерии атаковали с. Константиновка Покровского района, в результате чего погиб 52-летний местный житель".

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Детали: Днем оккупанты обстреляли частный сектор Авдеевки, там ранены мужчины 46 и 55 лет. К вечеру ранения получили 19-летняя девушка и мужчина 33 лет в селе Елизаветовка.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвывойна
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