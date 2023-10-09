Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кадыров заявил о готовности отправить своих боевиков в поддержку Палестины

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 октября 2023, 23:01
Кадыров заявил о готовности отправить своих боевиков в поддержку Палестины
скриншот из видео кадырова

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить войну и заявил, что готов уехать с миротворческой миссией в Палестину.

Прямая речь: "Мы полностью поддерживаем действия Палестины. Потому что их земли одно время забрал Израиль и держит ее в изоляции. У них нет свободы слова. Сегодня я против войны и призываю всех, чтобы они остановили эту войну, чтобы она не разошлась по всему миру. Эта война просто так не закончится".

Детали: Кадыров также подтвердил, что в понедельник рядом с мечетью, которую он построил в честь своего отца, упали снаряды, здание повреждено. Он попросил обе стороны не трогать мечеть.

Реклама:

Прямая речь: "Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и прекратить эту войну. Или отправить нас туда как миротворцев. Мы определим, кто прав, а кто нет. Мы остановим тех, кто продолжает воевать".

Темы: Кадыров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Все новости...
Кадыров
Ракета ХАМАС упала рядом с мечетью Кадырова в Израиле
Кадыров предложил отменить выборы в РФ до конца войны против Украины
Кадыров присвоил 15-летнему сыну звание "герой Чечни"
Последние новости
15:17
В государственном Sense Bank избрали председателя правления
14:55
фотоВ Турции состоялся первый полет беспилотника с украинским двигателем
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
Все новости...
Реклама: