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Кадыров заявил о готовности отправить своих боевиков в поддержку Палестины

Татьяна ОлейникПонедельник, 9 октября 2023, 23:01
Кадыров заявил о готовности отправить своих боевиков в поддержку Палестины
скриншот из видео кадырова

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров призвал прекратить войну и заявил, что готов уехать с миротворческой миссией в Палестину.

Прямая речь: "Мы полностью поддерживаем действия Палестины. Потому что их земли одно время забрал Израиль и держит ее в изоляции. У них нет свободы слова. Сегодня я против войны и призываю всех, чтобы они остановили эту войну, чтобы она не разошлась по всему миру. Эта война просто так не закончится".

Детали: Кадыров также подтвердил, что в понедельник рядом с мечетью, которую он построил в честь своего отца, упали снаряды, здание повреждено. Он попросил обе стороны не трогать мечеть.

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Прямая речь: "Я еще раз призываю всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и прекратить эту войну. Или отправить нас туда как миротворцев. Мы определим, кто прав, а кто нет. Мы остановим тех, кто продолжает воевать".

Темы: Кадыров
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