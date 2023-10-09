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Коболев не советник президента Молдовы, но консультирует власть по энергетике

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 9 октября 2023, 23:16
Коболев не советник президента Молдовы, но консультирует власть по энергетике
АНДРЕЙ КОБОЛЕВ. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, ныне находящийся в Украине под следствием, не является советником президентки Молдовы Маи Санду, впрочем, консультирует власти Молдовы по энергетическим вопросам.

Источник: об этом "Европейской правде" сообщили в администрации президентки Молдовы

Детали: Там отметили, что Коболев по рекомендации Европейской комиссии "предоставлял бесплатные консультации властям Кишинева во время энергетического кризиса 2021-2022 годов", когда против него не было возбуждено уголовное дело.

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"Сейчас Коболев продолжает консультировать Министерство энергетики Молдовы по аудиту долга "Молдовагаза", опираясь на свой опыт юридической победы "Нафтогаза" над российским гигантом Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде, благодаря которой Украина возместила 4,6 млрд долларов США", – сообщили в администрации Санду.

Там подчеркнули, что Коболев не является официальным советником президента Молдовы.

Как сообщала "Экономическая правда", на заседании Высшего антикоррупционного суда, который рассматривал продление Коболеву меры пресечения, тот заявил, что стал советником Майи Санду и помогает Молдове "завершить процесс аудита долгов перед "Газпромом".

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Андрей Коболев возглавлял "Нафтогаз" с 2014 по 2021 год. В феврале 2022 года его заподозрили в выдаче себе премии 229,25 миллиона гривен за победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

В январе 2023 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили экс-главе "Нафтогаза" о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"

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