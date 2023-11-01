Блинкен на этой неделе снова посетит Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен снова отправится в Израиль на этой неделе.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента Мэтта Миллера

Детали: Блинкен, как ожидается, посетит Израиль в конце этой недели.

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Прямая речь: "Госсекретарь Блинкен отправится в Израиль в пятницу для встреч с членами израильского правительства, а затем сделает другие остановки в регионе".

Детали: Визит происходит в то время, как Израиль продолжает свое наступление в Газе, включая удар по лагерю беженцев на севере Газы, в котором, по данным Армии обороны Израиля, находился один из лидеров ХАМАСа, причастный к нападению 7 октября.

В октябре Блинкен неоднократно посещал Израиль в рамках поездки на Ближний Восток.