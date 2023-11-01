Блинкен и Остин объяснили, почему помощь Израилю и Украине должна быть объединенной

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен во время слушания в сенатском Комитете по ассигнованиям убеждали, что "без финансовой поддержки США и НАТО украинцы могут проиграть эту войну".

Источник: Голос Америки

Детали: Блинкен отметил, что в случае прекращения помощи Украине со стороны США, европейские партнеры, скорее всего, также остановят свою поддержку.

Реклама:

Прямая речь Блинкена: "Во-первых, то, что мы видим сейчас - это удивительное объединение НАТО. Альянс, который на самом деле становится сильнее и больше против агрессии Путина. Альянс, отдельные его члены, которые существенно активизировались. С точки зрения распределения бремени, это пример, когда мы наблюдаем очень значительное распределение бремени, которое почти наверняка исчезнет, если мы уйдем".

"Если Путину позволят продолжать действовать безнаказанно, он не только не остановится в Украине, а потенциально направится в следующую страну НАТО, что вызовет выполнение нами наших обязанностей по статье 5 альянса НАТО".

"Это послало бы также сигнал агрессорам во всем мире: если ему это сойдет с рук, то мы также можем. И тогда мы, скорее всего, будем иметь мир, полный конфликтов. И это мир, который не подходит Соединенным Штатам. Для нас гораздо лучше поддержать наши усилия сейчас, добиваясь успеха, чем заплатить значительно более высокую цену позже, когда нам придется иметь дело с агрессией".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Остин отметил, что если Путин достигнет "Путин достигнет успеха, он не остановится на Украине. Если вы - страна Балтии, вы думаете: я - следующий. И, знаете, я не сомневаюсь, что рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в перестрелке".

Он добавил, что в Вашингтоне понимают стратегию Путина затянуть эту войну. И заверил, что США пытаются сделать все возможное, чтобы поддержать Украину.

Глава Пентагона в очередной раз подчеркнул, что войны как в Украине, так и в Израиле, влияют на национальные интересы США.

Прямая речь Остина: "В Украине Путин почувствовал, что может переждать. Это часть его стратегии, основная часть его стратегии.

Он надеется, что Западу надоест поддерживать Украину, и таким образом он скоро достигнет своего. Если это так, если мы не будем поддерживать Украину, и Путин победит, он не остановится на Украине. Мы это знаем, все это знают.

Поэтому я считаю, что важно делать все необходимое, чтобы поддержать Украину и Израиль и помочь им защитить свою суверенную территорию".

"Важно напомнить себе, что то, что происходит в Украине, и то, что происходит в Израиле, имеет значение не только для Украины и Израиля, это имеет значение для нас. Это также влияет на нашу национальную безопасность.

Мы также должны напомнить себе, что эти страны воюют каждый день, и там ежедневно гибнут люди.

В Украине Путин продолжает атаковать мирное население и совершать отвратительные военные преступления. Поэтому эти страны срочно нуждаются в ресурсах, чтобы они могли продолжать защищать свою суверенную территорию".

Детали: Энтони Блинкен в свою очередь отметил, что помощь Украине и Израилю не стоит разделять, поскольку обе войны, по его словам, связаны между собой.

Прямая речь Блинкена: "Путин очень сильно пытается воспользоваться нападением ХАМАС на Израиль, он надеется, что это отвлечет нас, наше внимание от Украины и от его агрессии в Украине. И что это приведет к тому, что Соединенные Штаты отзывают свои ресурсы, прекратят свою поддержку.

В то же время он объединился именно с теми элементами, которые пытаются посеять хаос в Израиле. Поэтому мы считаем, что эти вещи очень объединены, и это является одной из причин, почему наш запрос является общим".

Детали: Оба чиновника, которые докладывали на слушании в Сенате – Блинкен и Остин – отметили, что финансовая помощь является инвестицией в оборонную промышленную базу США и помогает США пополнять и обновлять собственные оборонные запасы.

Напомним: