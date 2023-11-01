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Воздушные силы уничтожили 18 из 20 "Шахедов", которыми оккупанты били по критической инфраструктуре

Ирина БалачукСреда, 1 ноября 2023, 07:32
Воздушные силы уничтожили 18 из 20 Шахедов, которыми оккупанты били по критической инфраструктуре
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 1 ноября российские захватчики атаковали Украину 20 "Шахедами" и ракетой Х-59, 18 беспилотников и ракету удалось сбить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В общем сбито 18 из 20 ударных дронов "Shahed-136/131". Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59".

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Детали: Сообщается, что захватчики целились по объектам критической инфраструктуры и военным объектам.

Ракету Х-59 и часть "Шахедов" выпустили из Курской области РФ, остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления − из Приморско-Ахтарска РФ.

Сообщается, что ударные БпЛА уничтожали по маршруту следования. В этом участвовали тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил совместно с ПВО Сил обороны Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Во время массированной воздушной тревоги в Кременчуге и Миргородской громаде Полтавской области были слышны звуки взрывов.
  • Позже стало известно, что россияне попали "Шахедом" по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, в результате чего вспыхнул пожар.

Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиракетный удар
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