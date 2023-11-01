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Оккупанты обстреляли 3 района Донецкой области: есть погибший и раненые

Валентина РоманенкоСреда, 1 ноября 2023, 09:21
Оккупанты обстреляли 3 района Донецкой области: есть погибший и раненые
фото прокуратуры

31 октября российские войска обстреляли три района Донецкой области, один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: По данным следствия, во вторник оккупанты обстреляли Покровский, Бахмутский и Волновахский районы.

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Днем армия РФ атаковала Красногоровку. В результате попадания средств поражения по одной из улиц неподалеку от собственного частного дома получил ранения 59-летний местный житель.

В 17:00 оккупанты нанесли удар по селу Елизаветовка Покровского района, где получили телесные повреждения двое соседей 54 и 68 лет. Мужчин с осколочными ранениями и переломами костей доставили в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Через несколько часов в результате попадания осколка через окно собственного дома погиб 58-летний житель с. Южное г. Торецка, который во время обстрела был в доме вместе с женой. По предварительным данным, войска государства-агрессора атаковали населенный пункт из артиллерии.

ВИДЕО ДНЯ

Около 20:00 под прицел оккупантов попало с. Новоукраинка Волновахского района - во дворе домовладения ранена женщина 73 лет.

Темы: Донецкая областьвойна
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