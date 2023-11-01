В Чехии партия пророссийского экс-премьера Бабиша значительно опережает соперников - опрос

Если бы выборы в Палату депутатов парламента Чехии проходили в сентябре, движение ANO экс-премьера Андрея Бабиша победило бы на них с 34% голосов, по сравнению с июльским опросом показатель политсилы улучшился на один процентный пункт.

Источник: результаты опроса агентства Median, передает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Детали: Гражданская демократическая партия действующего премьера Петра Фиалы и "Пираты" (тоже сейчас входят в правительственную коалицию) идут за ней с большим отрывом, поддержка обеих партий упала.

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За ODS проголосовали бы 13% избирателей, за "Пиратов" – 11,5%.

В Палату депутатов также попали бы движение SPD Томио Окамуры (9,5%), STAN (6,5) и TOP 09 (5,5).

Зато ныне правящая KDU-ČSL не преодолела бы пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Палату депутатов.

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Сумма результатов партий правительственной коалиции, то есть ODS, STAN, KDU-ČSL, "Пираты" и TOP 09, составила бы 40,5%, что соответствовало бы получению 91 мандата, чего было бы недостаточно для большинства. Движение ANO, победившее на выборах, получило бы 85 мандатов, поэтому не имело бы большинства, но теоретически могло бы сформировать коалицию с ODS. Другой возможностью была бы коалиция АНО и SPD.

Что предшествовало: