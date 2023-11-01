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Умер известный футбольный журналист Франков

Валентина РоманенкоСреда, 1 ноября 2023, 12:43
Умер известный футбольный журналист Франков
Артем Франков. фото с его ТГ канала

Украинский футбольный журналист Артем Франков умер в возрасте 53 лет.

Источники: сообщения в авторском канале Франкова в Telegram, "Суспільне. Спорт"

Детали: В течение 25 лет Франков занимал должность главного редактора в журнале "Футбол". После начала полномасштабного вторжения РФ последний выпуск периодического издания вышел летом 2022-го.

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В пятницу 27 октября на канале журналиста сообщили, что Франков находится в больнице. В другой заметке от 31-го числа говорилось, что экс-глава "Футбола" перенес второй инсульт и остается в реанимационном отделении, а его состояние улучшается.

Франков умер вечером вторника 31 октября в 22:40. Смерть коллеги подтвердил и бывший заместитель главного редактора "Футбола" журналист Андрей Шахов,

"Слов нет. Светлая память, Друг. И спасибо за все", - написал Шахов в Facebook.

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Справка: Кроме выпуска журнала, Франков приложился к изданию книг "Футбол по-украински", "Звезды мирового футбола", "Футбол по центру", тематической литературы о футбольных чемпионатах мира и Европы.

При жизни Франков получил орден "За заслуги" III степени по итогам Евро-2012 в Украине и Польше. С 2005 года имел звание заслуженного журналиста Украины.

Темы: футбол
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