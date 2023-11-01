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Разведчики показали, как попали по вражеской РЛС "Подлет"

Ирина БалачукСреда, 1 ноября 2023, 13:44
Разведчики показали, как попали по вражеской РЛС Подлет
РЛС "Подлет". Фото иллюстративное с zvezdaweekly.ru

Разведчики ГУР во взаимодействии с побратимами из ССО и 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна обнаружили и нанесли удар по дорогостоящей российской радиолокационной станции 48Я6-К1 "Подлет".

Источник: ГУР МОУ в Facebook

Детали: Отмечается, что такое оборудование оккупанты используют для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах.

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РЛС стояла в пограничной зоне вблизи н.п. Красная Поляна Шебекинского района Белгородской области.

"В результате операции российская радиолокационная станция 48Я6-К1 "Подлет" выведена из строя, а личный состав врага понес потери", − подытожили в ГУР.

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Темы: разведкаРосcиявойна
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