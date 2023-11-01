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В Украине начинает работу новый посол Чехии

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 17:58
В Украине начинает работу новый посол Чехии
Фото: МИД

Новый посол Чехии в Украине Радек Пех прибыл в Киев и вручил в МИД Украины копии верительных грамот.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины

Детали: 1 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис принял копии верительных грамот у нового посла Чехии Радека Пеха.

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Перебийнис высоко оценил активизацию политического и секторального диалога между Украиной и Чехией, прежде всего в контексте противодействия российской вооруженной агрессии, а также выразил благодарность за неизменную поддержку Чехией Украины на международной арене.

"Отдельное внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины", – добавили в МИД.

Напомним, до назначения послом в Украине Радек Пех возглавлял чешское дипломатическое представительство в Дании. До того он работал в чешских диппредставительствах в Финляндии, Эстонии, Румынии, Молдове и Литве и возглавлял различные департаменты МИД Чехии.

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Меняется также посол Польши в Украине – вместо Бартоша Цихоцкого на эту должность назначили историка, эксперта-международника Ярослава Гузы.

Темы: Чехия
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