Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уверяет, что другие мировые кризисы не отвлекут внимание Европейского Союза от Украины.

Источник: Боррель в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.

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"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.

Напомним: