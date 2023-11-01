Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 18:51
Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире
Жозеп Боррель, Getty Images

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уверяет, что другие мировые кризисы не отвлекут внимание Европейского Союза от Украины.

Источник: Боррель в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.

Реклама:

"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.

Напомним:

  • После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября возникли опасения, что поддержка израильской стороны со стороны Запада отвлекает от полномасштабной российской агрессии против Украины.
  • Ранее западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уверяли, что это не так.
  • А глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встреча советников на Мальте продемонстрировала широкую поддержку Украины государствами мира на фоне обострения на Ближнем Востоке.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСБУ разоблачила доцента харьковского университета, который работал на российскую разведку

В Сенате США рассказали, когда рассмотрят помощь Украине и Израилю

фото, видео, дополненоРоссияне ударили ракетой по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая, под завалами ищут людей

Израиль начал военную операцию в главной больнице Сектора Газы

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско

CNN: Байден подпишет законопроект о финансировании, если его примет Сенат

Все новости...
ЕС
Задержка поставок миллиона боеприпасов Украине: в ЕС объяснили причину
Кулеба посетит Берлин для участия во встрече о реформе ЕС и вступлении Украины
ЕС заверил Киев: Требования польских перевозчиков не изменят условия "транспортного безвиза"
Последние новости
11:41
Коллега пропагандиста Соловьева и идеолог "денацификации" получил заочный срок в Украине
11:33
Некоторые села оккупированной левобережной Херсонщины уже безлюдны
11:29
Российский университет в обход санкций купил в Канаде систему обнаружения дронов - СМИ
11:15
Без экстрадиции: экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии уже в декабре – ВВС
11:14
Россияне начали готовиться "выборам" Путина на оккупированных территориях – мэр Мелитополя
11:03
Взрывы в космосе могут ослабить щит Земли, защищающий ее от солнечной радиации – исследование
11:02
OpenAI приостанавливает новые регистрации в платной версии ChatGPT из-за огромного спроса
10:54
В Румынии симпатия к России за 10 лет снизилась вдвое, к Украине и Молдове – выросла
10:50
Ситуация в украинском ІТ усложняется: растет количество увольнений и страх потерять работу
10:40
FT: Дания может заблокировать доступ к российским танкерам с нефтью
Все новости...
Реклама: