Боррель пообещал, что ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире
Среда, 1 ноября 2023, 18:51
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель уверяет, что другие мировые кризисы не отвлекут внимание Европейского Союза от Украины.
Источник: Боррель в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда"
Детали: Боррель отметил, что за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало "новым пиком жестокости" российской агрессии.
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"Москва не должна питать иллюзий: другие кризисы не отвлекут наше внимание от Украины. Наша поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется", – заверил топ-дипломат ЕС.
Напомним:
- После нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября возникли опасения, что поддержка израильской стороны со стороны Запада отвлекает от полномасштабной российской агрессии против Украины.
- Ранее западные чиновники, в частности генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уверяли, что это не так.
- А глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что встреча советников на Мальте продемонстрировала широкую поддержку Украины государствами мира на фоне обострения на Ближнем Востоке.
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