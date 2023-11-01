TikTok - опасный инструмент, который может использоваться для шпионажа - подкаст

TikTok – китайская компания, а в Китае действует строгий закон о шпионаже, согласно которому чиновники могут получить доступ к любым данным, и это одна из веских причин, почему никто не должен использовать TikTok.

Источник: Гость нового эпизода подкаста "(не)Безпечна країна" Пекка Калиониеми, который работает в области взаимодействия человека и компьютерных систем в Университете Тампере, является экспертом по социальным сетям и изучает, как пропаганда распространяется в социальных сетях и как ей противодействовать.

Прямая речь: "Вы можете делиться чем угодно, но я просто не советую использовать TikTok. Во-первых, он собирает огромное количество данных с вашего устройства. И потом вы не знаете, куда эти данные идут. Это черный ящик. Это опасный инструмент, который можно использовать для шпионажа, и который также очень хорошо сделан".

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Детали: По его словам, TikTok, несмотря на хорошие алгоритмы, является довольно опасным инструментом, так называемым слепым пятном не только для исследователей дезинформации, но и для государственной безопасности.

Прямая речь: "Если вы начнете смотреть пропаганду войны, вы будете чрезвычайно заинтересованы, потому что у вас будет бесконечное количество такого контента. Так что, например, если вы пророссийски настроены, это может обеспечить вас бесконечным количеством пророссийской пропаганды, и наоборот. Если вы проукраинские, это то же самое. Конечно, стиль отличается, но все равно это опасный инструмент, на который недостаточно обращают внимание".

Об информации, российской пропаганде, противодействии дезинформации, социальных сетях, опасности ТикТок, ботов, троллей и искусственном интеллекте слушайте в новом эпизоде подкаста "(не) Безпечна країна"