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Украина просит Турцию объяснить визит "делегации" из оккупированного Крыма

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 21:19
Украина просит Турцию объяснить визит делегации из оккупированного Крыма
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Getty Images

Украинский МИД обратился к Турции с просьбой объяснить, что означает визит в страну так называемой делегации из оккупированного Россией украинского города Ялта.

Источник: комментарий представителя МИД Олега Николенко в Facebook, сообщает "Европейская правда"

Детали: Российские оккупанты из Ялты в среду отрапортовали об участии в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей и заявляли о заключении соглашения о побратимских отношениях с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.

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"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации", – отметил Николенко.

Представитель МИД напомнил, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генеральной ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, "в частности путем контактов с оккупационными администрациями".

"Ожидаем, что власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем", – подытожил Николенко.

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Турецкие власти неоднократно подчеркивали, что не признают незаконную оккупацию Россией Крыма и все то, что российские власти там делают в нарушение международного права.

Напомним: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на саммите Крымской платформы в прошлом году подчеркнул, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

Темы: ТурцияКрымУкраина
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