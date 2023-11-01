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Российского миллиардера Кузьмичева во Франции обвинили в налоговом мошенничестве

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 1 ноября 2023, 22:48
Российского миллиардера Кузьмичева во Франции обвинили в налоговом мошенничестве
АЛЕКСЕЙ Кузьмичев. ФОТО: STARHIT

Приближенный к Кремлю российский олигарх Алексей Кузьмичев, задержанный 30 октября во Франции, был обвинен в налоговом мошенничестве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP, объявила Национальная финансовая прокуратура Франции

Детали: Кузьмичеву объявили обвинения в сокрытии сотрудничества с организованной преступной группой и по подозрению в отмывании денег. Его поместили под судебный надзор и запретили выезжать за пределы Франции.

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Олигарх вышел из-под ареста под залог в 8 миллионов евро.

Мужчину, по данным AFP, арестовали в понедельник на курорте Сен-Тропе на Лазурном побережье Франции. Правоохранители провели обыски в нескольких местах, связанных с олигархом, в частности дома в Париже и вилле в Сен-Тропе.

Алексей Кузьмичев находится в европейских санкционных списках с марта 2022 года. Он является основным акционером "Альфа-групп", в который входит "Альфа-банк", один из крупнейших российских налогоплательщиков.

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Кроме того, ЕС называет Кузьмичева близким к российскому президенту Владимиру Путину, учитывая то, как последний оказал поддержку инвестиционным планам "Альфа-групп" за лояльность к власти Кремля.

Журнал Forbes оценивает состояние олигарха в почти 6,5 миллиарда долларов.

В прошлом году французские власти конфисковали две яхты Кузьмичева, пришвартованные на юге Франции. Арест одной из яхт был отменен в октябре 2022 года из-за процессуальных ошибок.

Темы: олигархиРосcия
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