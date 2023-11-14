Путин помиловал убийцу журналистки Политковской, чтоб воевал в Украине – СМИ
Осужденный по делу об убийстве журналистки Анны Политковской - Сергей Хаджикурбанов - был помилован и уехал на войну в Украину.
Источник: адвокат Хаджикурбанова Алексей Михальчик в комментарии РБК, телеграм-канал Baza
Детали: Сообщается, что оперуполномоченный УБОП Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет колонии за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, отправился на войну против Украины в качестве заключенного, после чего получил помилование.
Адвокат Михальчик рассказал, что Хаджикурбанов заключил контракт с Минобороны РФ и сейчас воюет в Украине.
По словам юриста, его подзащитный в 90-е годы работал в спецназе, поэтому ему предложили командную должность.
СМИ не сообщают, кто помиловал заключенного, однако согласно Конституции РФ осуществление помилования является исключительным полномочием президента страны.
Что предшествовало:
- Хаджикурбанов был задержан в 2007 году по обвинению в организации убийства журналистки Анны Политковской.
- В 2009-м суд присяжных признал его невиновным, но затем Хаджикурбанова опять задержали и снова обвинили в причастности к организации убийства журналистки.
- На скамье подсудимых вместе с Хаджикурбановым оказались чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев, три брата Махмудовых и Сергей Павлюченков.