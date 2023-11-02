Росгвардия вербует "ЧВК Вагнер" для работы на оккупированных территориях Украины – ЦНС
Оккупанты формируют новые подразделения Росгвардии из бывших членов "ЧВК Вагнер" для проведения "контрдиверсионных мероприятий" на временно оккупированных территориях.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы из несуществующего уже "ЧВК Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек.
По данным местных, новобранцы и бывшие вагнеровцы должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября.
Основная задача этих подразделений противодиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Что предшествовало:
- Российские СМИ сообщили 1 ноября, что группа Вагнера стала подразделением Росгвардии и возобновила набор боевиков в России, в том числе людей набирают в Перми и Новосибирске.
- Ранее сообщалось, что Росгвардия вербует бывших заключенных-бойцов "ЧВК Вагнера", чтобы покорить остатки "вагнеровцев" и одновременно позаботиться о внутренней безопасности России.
- После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и всего руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
- В ВСУ заявляли, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку.