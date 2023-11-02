Росгвардия вербует "ЧВК Вагнер" для работы на оккупированных территориях Украины – ЦНС

Оккупанты формируют новые подразделения Росгвардии из бывших членов "ЧВК Вагнер" для проведения "контрдиверсионных мероприятий" на временно оккупированных территориях.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Лагерь для будущих подразделений оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы из несуществующего уже "ЧВК Вагнер" и новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек.

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По данным местных, новобранцы и бывшие вагнеровцы должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября.

Основная задача этих подразделений противодиверсионные мероприятия на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Что предшествовало:

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