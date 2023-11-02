США и Китай проведут переговоры по контролю над ядерным вооружением – WSJ

Администрация Байдена готовится провести переговоры с Китаем по контролю над ядерным вооружением.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Таким образом США пытаются преодолеть дестабилизирующую трехстороннюю гонку вооружений между Америкой, Пекином и Москвой.

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Встреча, запланированная на понедельник, является первой со времен администрации Обамы.

Дискуссия не означает начало официальных переговоров по установлению ограничений на ядерные силы каждой из сторон.

Зато эта встреча даст американским официальным лицам возможность прощупать своих китайских коллег относительно ядерной доктрины Пекина и амбициозного наращивания его ядерного арсенала, который в течение десятилетий был намного меньше, чем у США и России.

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Кроме этого, Вашингтон думает, как сдержать двойную ядерную угрозу со стороны Китая и России, включая вопрос, нужно ли будет США расширять свои ядерные силы в последующие годы.

Параллельно администрация Байдена также пытается привлечь Россию к отдельным переговорам по контролю над вооружениями после того, как Москва вышла из договора "Новый старт", который ограничивает боеголовки.

Администрация Байдена направила Москве конфиденциальный документ с изложением идей по управлению ядерными рисками сейчас и после окончания срока действия этого соглашения, которое сокращает американское и российское ядерное оружие большой дальности, в феврале 2026 года.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена сказал, что США надеются начать "разговор о том, как может выглядеть структура после "Нового старта", а также уменьшить ядерную угрозу во время высокого напряжения из-за вторжения России в Украину.

Россия еще не ответила на предложение администрации Байдена о новых переговорах, говорят официальные лица США и России.

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