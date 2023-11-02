Байден выдвинул кандидатуру на должность заместителя госсекретаря США

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря Соединенных Штатов, обязанности которого сейчас исполняет Виктория Нуланд.

Источник: Белый дом, Укринформ

Детали: Эта должность была вакантной с июля, когда ушла в отставку Венди Шерман.

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Временно исполняла обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

Кэмпбелл, которому сейчас 66 лет, с января 2021 года работает заместителем помощника президента США и координатором по вопросам Индийско-Тихоокеанского региона в Совете нацбезопасности.

В американском истеблишменте Кэмпбелла называют "азиатским царем", поскольку он принимал активное участие в формировании политики Соединенных Штатов в отношении Азии во время предыдущих администраций. Например, будучи помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана в 2009 - 2013 годах он сыграл важную роль в формировании стратегии "поворота к Азии" бывшего президента Барака Обамы.

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Еще раньше Кэмпбелл занимал должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам Азии и Тихого океана в администрации Билла Клинтона.

Он также является директором-основателем Центра новой американской безопасности и директором Aspen Strategy Group, авторитетного американского аналитического центра.

Кандидатура Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря требует утверждения Сенатом США.

Нуланд с апреля 2021 года является заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Это третья по значимости должность в Госдепе.

В Украине она стала известной во времена работы в администрации Обамы помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В этом статусе 11 декабря 2013 года, во время Евромайдана посетила Киев, где встречалась с тогдашним Президентом Януковичем, а также побывала на Майдане Независимости и поддержала протестующих.