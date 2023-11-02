Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден выдвинул кандидатуру на должность заместителя госсекретаря США

Алена ИвашкивЧетверг, 2 ноября 2023, 06:43
Байден выдвинул кандидатуру на должность заместителя госсекретаря США
Курт Кэмпбелл, фото Getty Images

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Курта Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря Соединенных Штатов, обязанности которого сейчас исполняет Виктория Нуланд.

Источник: Белый дом, Укринформ

Детали: Эта должность была вакантной с июля, когда ушла в отставку Венди Шерман.

Реклама:

Временно исполняла обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд.

Кэмпбелл, которому сейчас 66 лет, с января 2021 года работает заместителем помощника президента США и координатором по вопросам Индийско-Тихоокеанского региона в Совете нацбезопасности.

В американском истеблишменте Кэмпбелла называют "азиатским царем", поскольку он принимал активное участие в формировании политики Соединенных Штатов в отношении Азии во время предыдущих администраций. Например, будучи помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана в 2009 - 2013 годах он сыграл важную роль в формировании стратегии "поворота к Азии" бывшего президента Барака Обамы.

ВИДЕО ДНЯ

Еще раньше Кэмпбелл занимал должность заместителя помощника министра обороны США по вопросам Азии и Тихого океана в администрации Билла Клинтона.

Он также является директором-основателем Центра новой американской безопасности и директором Aspen Strategy Group, авторитетного американского аналитического центра.

Кандидатура Кэмпбелла на должность заместителя госсекретаря требует утверждения Сенатом США.

Нуланд с апреля 2021 года является заместителем госсекретаря по политическим вопросам. Это третья по значимости должность в Госдепе.

В Украине она стала известной во времена работы в администрации Обамы помощницей госсекретаря США по делам Европы и Евразии. В этом статусе 11 декабря 2013 года, во время Евромайдана посетила Киев, где встречалась с тогдашним Президентом Януковичем, а также побывала на Майдане Независимости и поддержала протестующих.

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Ким Чен Ын посетил военные заводы и пригрозил превратить Южную Корею в пепел

ISW: В России хотят создать 15-километровую "буферную зону" в Харьковской области

видеоВ Варшаве начались протесты из-за задержания бывших руководителей МВД

В Белом Доме подтвердили, что Россия продолжает обстреливать Украину ракетами КНДР

У главы Пентагона Ллойда Остина обнаружили рак простаты

В семье Гринкевичей впервые отреагировали на коррупционный скандал

Все новости...
США
США и Китай проведут переговоры по контролю над ядерным вооружением – WSJ
Спикер Палаты представителей сказал сенаторам-республиканцам, что поддерживает помощь Украине – Politico
США во время тестового запуска уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету
Последние новости
11:11
Ученые исследовали препарат Ozempic на риск появления суицидальных мыслей
11:09
Узбекистан и Казахстан помогают россиянам производить порох
11:01
фото Министр экономики и представители США обсудили дальнейшее развитие Украины
11:01
За 2023 год украинцы приобрели почти вдвое меньше "евроблях", чем в предыдущем году
10:43
Зеленский неанонсировано прибыл в Литву
10:42
фотоВ Запорожье задержали милиционера времен Януковича, который шпионил для ФСБ за "оборонкой"
10:38
Приватбанк продолжит бесплатно доставлять платежные карты "Новой почтой"
10:31
Новый премьер Франции имеет корни из Одессы
10:20
В Instagram и Facebook будут ограничивать контент для подростков
10:19
фотоИсследователи показали первые изображения с рентгеновского телескопа XRISM
Все новости...
Реклама: