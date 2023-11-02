Российские оккупанты активно атаковали на 5 направлениях − Генштаб

Российские захватчики атаковали позиции украинских войск на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлении, но успеха не имели, всего на фронте произошло 57 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 2 ноября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений. В общем враг нанес 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где наши защитники отбили 10 атак противника.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение у Хромового, Клещеевки и Андреевки. Здесь украинские защитники отбили 15 атак противника. В то же время захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Северное и Первомайское Донецкой области, где Силами обороны отражено 7 атак врага.

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На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь украинские воины отбили более 20 атак.

На Шахтерском направлении россияне вели безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Лиманском и Запорожском направлениях россияне наступательных действий не вели.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 − по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.