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Залужный назвал пути выхода из позиционной войны и советует вспомнить концепцию Холодной войны

Елена РощинаЧетверг, 2 ноября 2023, 12:25
Залужный назвал пути выхода из позиционной войны и советует вспомнить концепцию Холодной войны
Валерий Залужный, фото Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает важным для выхода из позиционной войны внедрение современных технологий в управление войсками, а также накопление вооружения, прежде всего собственного производства, как было во времена Холодной войны.

Источник: Валерий Залужный в эссе, которое он передал журналу "The Economist"

Прямая речь: "Переход войны в позиционную форму приводит к ее затягиванию и несет значительные риски как для Вооруженных Сил Украины, так и для государства в целом. Кроме того, это выгодно врагу, который всячески пытается восстановить и нарастить свою военную мощь.

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Для выхода из позиционной формы на нынешнем этапе войны, прежде всего, необходимо: получить преимущество в воздухе; прорвать минные заграждения в глубину; повысить эффективность контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы; создать и подготовить необходимые резервы. 

Следует учитывать, что значительную роль в поиске выхода из позиционной формы ведения войны играет широкое применение информационных технологий в военном деле и рациональная организация логистического обеспечения. 

Необходимость избежания перехода от позиционной формы к маневренной обусловливает поиск новых и нетривиальных подходов к нарушению военного паритета с противником".

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Детали: Залужный отмечает, что позиционный характер боевые действия на линии соприкосновения начали приобретать летом 2023 года. 

Он подробно рассматривает, какие шаги нужны для выхода из позиционной борьбы в ключе получения преимущества в воздухе, разминирования, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Позиционная борьба vs маневренная борьба
Позиционная борьба vs маневренная борьба
ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ ДЛЯ THE ECONOMIST

Главнокомандующий ВСУ также отмечает, что важное значение для выхода из позиционной войны имеет повышение эффективности командования и управления. 

Это может быть достигнуто за счет широкого применения современных информационных технологий в системе управления войсками, что обеспечит: формирование единого информационного пространства; создание условий для информационного преимущества; эффективную координацию действий подчиненных войск (сил). 

Как следствие, это позволит опережать противника в вопросах ситуационной осведомленности, быстрее принимать решения и в целом обеспечивать достижение цели операции в условиях позиционной войны, считает генерал. 

Ключевыми составляющими, которые будут влиять на достижение преимущества в ситуационной осведомленности, являются процессы организации связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки, отмечает Залужный.

Он подчеркивает также, что на успешность реализации путей изменения характера войны и достижения поставленных целей существенно влияет рациональная организация логистического обеспечения Сил обороны государства.

Отпор полномасштабной вооруженной агрессии врага, проведение оборонительных и контрнаступательных операций требуют огромного количества ресурсов: человеческих, мобилизационных, финансовых, материальных и тому подобное. 

Прямая речь: "Опыт российско-украинской войны свидетельствует об актуализации почти забытых концепций, например, таких как накопление запасов ракет и боеприпасов, других материально-технических средств. После окончания Холодной войны, распада Советского Союза и стран Варшавского договора эта концепция потеряла свою актуальность, но сегодня она стала важной как для противника, так и для нашего государства".

Детали: Залужный отмечает, что Россия готовилась к войне, поэтому способна удерживать преимущество в вооружении и технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени, а возможности военной промышленности растут, несмотря на санкции Запада.

В то же время, Вооруженные Силы Украины получают значительную материально-техническую помощь от стран-партнеров, однако, учитывая повышенную интенсивность среднесуточных расходов ракет и боеприпасов, аккумулировать их в необходимых объемах невозможно.

Страны-партнеры и страны-члены НАТО сейчас резко наращивают мощности по производству вооружения и боеприпасов, но этот процесс достаточно длительный. 

По разным оценкам, для развертывания масштабного производства вооружения и техники, ракет и боеприпасов, других средств материально-технического обеспечения требуется минимум год, а по некоторым видам – два года.

Для продолжения эффективного уничтожения складов противника, нарушения цепей поставок и увеличения расстояния перевозки боеприпасов и других логистических активов ВСУ нуждаются в принятии на вооружение ракет с увеличенной дальностью, желательно собственного производства.

Залужный называет основными путями повышения эффективности логистического обеспечения: развитие и наращивание потенциала украинской оборонной промышленности; создание и развитие асимметричного арсенала вооружения и техники в Украине; создание, производство и развертывание новых видов вооружения.

В то же время, при планировании и организации логистического обеспечения необходимо учитывать возможности противника по огневому воздействию на мобильные и стационарные компоненты средств логистического обеспечения войск (сил), добавляет главнокомандующий ВСУ.

Напомним: В колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы, для победы в которой нужны высокие технологии. Валерий Залужный назвал 5 приоритетов: воздушную мощь, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание мобилизационных резервов.

В интервью "The Economist" Залужный также признал, что ситуация на фронте зашла в тупик и без сочетания новых технологий для победы над российской армией Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство.

Темы: Залужныйвойнатехнологииоружие
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