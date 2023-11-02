Залужный назвал пути выхода из позиционной войны и советует вспомнить концепцию Холодной войны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает важным для выхода из позиционной войны внедрение современных технологий в управление войсками, а также накопление вооружения, прежде всего собственного производства, как было во времена Холодной войны.

Источник: Валерий Залужный в эссе, которое он передал журналу "The Economist"

Прямая речь: "Переход войны в позиционную форму приводит к ее затягиванию и несет значительные риски как для Вооруженных Сил Украины, так и для государства в целом. Кроме того, это выгодно врагу, который всячески пытается восстановить и нарастить свою военную мощь.

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Для выхода из позиционной формы на нынешнем этапе войны, прежде всего, необходимо: получить преимущество в воздухе; прорвать минные заграждения в глубину; повысить эффективность контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы; создать и подготовить необходимые резервы.

Следует учитывать, что значительную роль в поиске выхода из позиционной формы ведения войны играет широкое применение информационных технологий в военном деле и рациональная организация логистического обеспечения.

Необходимость избежания перехода от позиционной формы к маневренной обусловливает поиск новых и нетривиальных подходов к нарушению военного паритета с противником".

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Детали: Залужный отмечает, что позиционный характер боевые действия на линии соприкосновения начали приобретать летом 2023 года.

Он подробно рассматривает, какие шаги нужны для выхода из позиционной борьбы в ключе получения преимущества в воздухе, разминирования, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Позиционная борьба vs маневренная борьба ВАЛЕРИЙ ЗАЛУЖНЫЙ ДЛЯ THE ECONOMIST

Главнокомандующий ВСУ также отмечает, что важное значение для выхода из позиционной войны имеет повышение эффективности командования и управления.

Это может быть достигнуто за счет широкого применения современных информационных технологий в системе управления войсками, что обеспечит: формирование единого информационного пространства; создание условий для информационного преимущества; эффективную координацию действий подчиненных войск (сил).

Как следствие, это позволит опережать противника в вопросах ситуационной осведомленности, быстрее принимать решения и в целом обеспечивать достижение цели операции в условиях позиционной войны, считает генерал.

Ключевыми составляющими, которые будут влиять на достижение преимущества в ситуационной осведомленности, являются процессы организации связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки, отмечает Залужный.

Он подчеркивает также, что на успешность реализации путей изменения характера войны и достижения поставленных целей существенно влияет рациональная организация логистического обеспечения Сил обороны государства.

Отпор полномасштабной вооруженной агрессии врага, проведение оборонительных и контрнаступательных операций требуют огромного количества ресурсов: человеческих, мобилизационных, финансовых, материальных и тому подобное.

Прямая речь: "Опыт российско-украинской войны свидетельствует об актуализации почти забытых концепций, например, таких как накопление запасов ракет и боеприпасов, других материально-технических средств. После окончания Холодной войны, распада Советского Союза и стран Варшавского договора эта концепция потеряла свою актуальность, но сегодня она стала важной как для противника, так и для нашего государства".

Детали: Залужный отмечает, что Россия готовилась к войне, поэтому способна удерживать преимущество в вооружении и технике, ракетах и боеприпасах в течение значительного времени, а возможности военной промышленности растут, несмотря на санкции Запада.

В то же время, Вооруженные Силы Украины получают значительную материально-техническую помощь от стран-партнеров, однако, учитывая повышенную интенсивность среднесуточных расходов ракет и боеприпасов, аккумулировать их в необходимых объемах невозможно.

Страны-партнеры и страны-члены НАТО сейчас резко наращивают мощности по производству вооружения и боеприпасов, но этот процесс достаточно длительный.

По разным оценкам, для развертывания масштабного производства вооружения и техники, ракет и боеприпасов, других средств материально-технического обеспечения требуется минимум год, а по некоторым видам – два года.

Для продолжения эффективного уничтожения складов противника, нарушения цепей поставок и увеличения расстояния перевозки боеприпасов и других логистических активов ВСУ нуждаются в принятии на вооружение ракет с увеличенной дальностью, желательно собственного производства.

Залужный называет основными путями повышения эффективности логистического обеспечения: развитие и наращивание потенциала украинской оборонной промышленности; создание и развитие асимметричного арсенала вооружения и техники в Украине; создание, производство и развертывание новых видов вооружения.

В то же время, при планировании и организации логистического обеспечения необходимо учитывать возможности противника по огневому воздействию на мобильные и стационарные компоненты средств логистического обеспечения войск (сил), добавляет главнокомандующий ВСУ.

Напомним: В колонке для "The Economist" главнокомандующий ВСУ констатировал, что война России с Украиной переходит на этап "позиционной" борьбы, для победы в которой нужны высокие технологии. Валерий Залужный назвал 5 приоритетов: воздушную мощь, средства радиоэлектронной борьбы, контрбатарейную борьбу, минно-взрывные технологии и наращивание мобилизационных резервов.

В интервью "The Economist" Залужный также признал, что ситуация на фронте зашла в тупик и без сочетания новых технологий для победы над российской армией Украине грозит затяжная окопная война, которая может истощить украинское государство.