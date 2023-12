Кулеба обсудил с Боррелем отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг провел телефонный разговор с высоким представителем по вопросам внешней политики и политики безопасности Европейского Союза Жозепом Боррелем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соцсети чиновников

Детали: Кулеба отметил, что с Боррелем обсудил подготовку оценки прогресса Украины по ее заявке на членство в ЕС и подробно проинформировал о прогрессе Киева в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии.

"Ожидаю, что оценка Европейской комиссии будет справедливой и станет важным шагом на пути к открытию переговоров о вступлении Украины в ЕС", – добавил министр.

Стороны также обсудили будущие шаги для укрепления европейской оборонной промышленности и увеличения оборонного производства "в интересах европейской безопасности и победы Украины", отметил глава МИД.

During our call, @JosepBorrellF and I discussed the preparation of the EU progress assessment of Ukraine’s membership bid.



I briefed HR/VP in detail on Ukraine's progress in implementing seven EU recommendations. I anticipate the European Commission's assessment to be fair and…