Асад через "ПВК Вагнер" передаст "Хезболле" российскую систему противоракетной обороны – CNN

У США есть разведывательные данные о том, что президент Сирии Башар Асад согласился предоставить ливанской боевой группировке "Хезболла" систему противоракетной обороны российского производства.

Источник: CNN со ссылкой на информаторов

Детали: "ЧВК Вагнер", действующая в Сирии, получила задание осуществить поставку зенитного ракетного комплекса SA-22 ("Панцирь").

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Непонятно, его уже доставили или только планируют. По словам источников, систему Россия изначально предоставила для использования сирийскому правительству.

США следят за движениями системы "Панцирь".

Другой источник сообщил, что оценка США частично базируется на разведданных, полученных с дискуссий между Асадом, "ЧВК Вагнер" и "Хезболлой" относительно доставки системы.

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Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Вагнер может предоставить систему "Хезболле". О роли Асада не сообщалось.

Боевики "ЧВК Вагнер" и "Хезболла" годами действовали в Сирии против сирийской оппозиции, где они сотрудничали с российскими и сирийскими вооруженными силами, чтобы укрепить режим Асада. "Хезболла" начала выводить своих боевиков в последние годы, но эту группировку также поддерживает Иран, который является близким союзником Асада.

Третий источник, знакомый с западной разведкой, заявил, что есть доказательства расширения сотрудничества между Хезболлой и "ЧВК Вагнер" в Сирии.