Россияне снова пытались окружить Авдеевку, атаковали вблизи Клещеевки, Андреевки и Роботино − ГШ

Россияне пытались восстановить утраченные положения возле Клещеевки, Андреевки и Авдеевки Донецкой области и возле Роботино в Запорожской области, безуспешно атаковали на ряде направлений, всего за сутки на фронте произошло 50 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 3 ноября в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений. В общем враг нанес 7 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам".

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Детали: На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки. Здесь украинские защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия у Южного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но украинские воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили около 10 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак.

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На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где защитники отбили около 10 атак противника.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Роботино Запорожской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

На Лиманском направлении враг наступательных действий не вел.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски украинских войск на угрожающие направления.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 − по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, склад боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.