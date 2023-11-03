Ни одна ЧВК России не может сравниться с "Вагнером" в период "расцвета" – ГУР

Ни одна российская ЧВК пока не может сравниться с "Вагнером" в период так называемого "расцвета".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Мы видим формирование и развертывание отдельных условных альтернатив, в частности "Редут", "Шторм Z" и тому подобное.

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Но ни одна из упомянутых структур не может сравниться ни в количестве, ни в техническом обеспечении с ЧВК "Вагнера" в период их условного расцвета".

Детали: На вопрос, действительно ли, как сообщают СМИ, сын Пригожина сейчас руководит Вагнером, Юсов ответил:

Прямая речь: "Сейчас звучит разная информация по этому поводу. И какие бы публичные решения не были обнародованы, мы можем констатировать, что та группировка, которая ранее сформировалась и получила название ЧВК "Вагнера", фактически сейчас прекратила существование.

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То, что дальше этот бренд будет в той или иной степени использоваться, и отдельные люди, которые имели какое-то отношение к нему, будут его использовать - это, безусловно, будет. Но это именно тот пример, когда дважды в одну реку не войдешь".

Что предшествовало: