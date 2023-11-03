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Ни одна ЧВК России не может сравниться с "Вагнером" в период "расцвета" – ГУР

Татьяна ЛозовенкоПятница, 3 ноября 2023, 10:36
Ни одна ЧВК России не может сравниться с Вагнером в период расцвета – ГУР
ФОТО: РИА НОВОСТИ

Ни одна российская ЧВК пока не может сравниться с "Вагнером" в период так называемого "расцвета".

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Мы видим формирование и развертывание отдельных условных альтернатив, в частности "Редут", "Шторм Z" и тому подобное. 

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Но ни одна из упомянутых структур не может сравниться ни в количестве, ни в техническом обеспечении с ЧВК "Вагнера" в период их условного расцвета".

Детали: На вопрос, действительно ли, как сообщают СМИ, сын Пригожина сейчас руководит Вагнером, Юсов ответил: 

Прямая речь: "Сейчас звучит разная информация по этому поводу. И какие бы публичные решения не были обнародованы, мы можем констатировать, что та группировка, которая ранее сформировалась и получила название ЧВК "Вагнера", фактически сейчас прекратила существование.

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 То, что дальше этот бренд будет в той или иной степени использоваться, и отдельные люди, которые имели какое-то отношение к нему, будут его использовать - это, безусловно, будет. Но это именно тот пример, когда дважды в одну реку не войдешь".

Что предшествовало: 

  • После смерти в авиакатастрофе главаря наемников Евгения Пригожина и другого руководящего состава ЧВК в Кремле начали говорить, что "ЧВК Вагнер" юридически не существует и о будущем компании ничего не могут сказать.
  • В ВСУ заявляли, что бывшие наемники "ЧВК Вагнер", которые были в Беларуси, подписали контракт с Минобороны РФ и переместились на восточное направление фронта в Украине. Часть боевиков отправилась в Африку. 
  • Разведка Британии сообщила, что ГРУ набирает в "Редут" вагнеровцев, что помогает Путину избежать мобилизации.
  • Агентство Reuters нашло подтверждение, что российские подразделения "Шторм-Z", куда военных регулярной армии РФ отправляют в качестве наказания, участвуют в войне против Украины.

Темы: разведкаВагнерРосcиявойна
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