Разведка Британии объяснила, почему ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта

Ни Силы обороны Украины, ни российские захватчики не могут прорвать линию фронта из-за надежной противовоздушной обороны обеих сторон и огромной линии соприкосновения, которую необходимо удерживать, считает разведка Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании относительно войны в Украине 3 ноября

Детали: По словам аналитиков, операции последних недель стали продолжением тенденции, выявленной еще в начале войны: баланс наземных боевых действий, при прочих равных условиях, в целом складывается в пользу сил, несущих оборону.

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Так, на юге страны украинское наступление остается относительно статичным между двумя основными линиями хорошо подготовленных оборонительных позиций России. А в районе Авдеевки крупномасштабное российское наступление натолкнулось на мощную украинскую оборону.

Британская разведка считает, что главным фактором этого, скорее всего, стало относительное ослабление тактической авиации. Обе стороны держат надежную противовоздушную оборону, что не позволяет боевым самолетам обеспечить эффективную воздушную поддержку штурмовых действий.

Кроме того, географические масштабы конфликта затрудняют проведение наступательных операций. Обеим сторонам трудно собрать незадействованные ударные силы, способные осуществить прорыв, поскольку большая часть мобилизованных войск необходима для удержания линии соприкосновения длиной 1200 км.

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Как известно, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что война с Россией переходит на новый этап: "позиционная" борьба со статичными и изнурительными боями. Чтобы победить в ней, нужны высокие технологии.