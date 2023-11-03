Нидерланды дадут Украине боеприпасов на €500 млн - Оллонгрен

Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая на днях посетила Харьков и Киев, обещает предоставить Украине боеприпасы на 500 миллионов евро.

Источник: нидерландская ежедневная газета Het Parool, пишет "Европейская правда"

Детали: Оллонгрен сказала, что средства будут выделены до середины следующего года. По ее словам, Украина способна продолжать борьбу, если она знает, что "мы продолжаем присылать такие вещи".

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Нидерланды, отметила Оллонгрен, пообещали и в дальнейшем обеспечивать "постоянный поток определенных боеприпасов". "Украинцы, на передовой ли, в городе или в правительстве, все еще такие же боевые, как и в начале (полномасштабного вторжения РФ. – Ред.)", – сказала Оллонгрен.

Кайса Оллонгрен общается с украинскими военными во время визита в Украину фото: Twitter (Х) оллонгрен

Оллонгрен во время визита в Киев встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава государства поблагодарил за ее большое внимание к Украине, роль страны в коалиции F-16 и передаче других важных видов вооружения

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Напомним: Недавно Украина начала с Нидерландами двусторонние переговоры о "гарантиях безопасности".

Читайте интервью Кайсы Оллонгрен "ЕвроПравде" во время ее сентябрьского визита: "Есть условия поставки F-16, поэтому реальный срок – 2024 год".