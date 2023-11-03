СБУ разоблачила бизнесмена из Мелитополя, который строит для оккупантов "зубы дракона"

Служба безопасности сообщила о подозрении предпринимателю, который во временно оккупированной части Запорожcкой области производит для агрессора фортификационные сооружения и ремонтирует автодороги.

Источник: СБУ, Запорожская областная прокуратура

Детали: По данным спецслужбы, речь идет о местном предпринимателе Игоре Скоробогатько.

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По данным следствия, с начала вооруженной агрессии предприниматель, имея пророссийские взгляды, добровольно согласился способствовать оккупационной администрации в реализации преступных решений.

После захвата "Мелитопольского асфальтобетонного завода" он по предложению врага возглавил его и стал активно призывать работников предприятия поддержать оккупантов и сотрудничать с ними, отмечают в прокуратуре.

В октябре 2022 года фигурант получил от оккупантов масштабный "подряд" на изготовление более 1-й тысячи противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона".

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Такие пирамидальные бетонные препятствия захватчики устанавливают вдоль собственных линий обороны, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ на южном фронте.

Также по данным следствия, Скоробогатько входит в близкое окружение гауляйтера Балицкого, который способствовал его назначению на "должность" главы захваченного "Мелитопольского асфальтобетонного завода", говорят в СБУ.

На мощностях своего завода летом 2022 года фигурант начал реконструкцию трассы Мелитополь-Бердянск. Это автосообщение оккупанты используют для переброски личного состава и военной техники по территории региона, а также в Крым и в обратном направлении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Дословно СБУ: "Сейчас злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины. Однако, СБУ знает о его местонахождении и осуществляет комплексные меры для привлечения к ответственности за преступления против нашего государства".