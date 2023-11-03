В РФ сожгли авто гендиректора предприятия, строящего боевые ракеты – ГУР

В ночь на 3 ноября движение сопротивления сожгло автомобиль Volvo XC90 в российском городе Нижний Новгород. Владелец авто - россиянин Игорь Кузнецов, генеральный директор компании "ГосНИИмаш".

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram

Детали: По данным ГУР, указанное предприятие - ведущее в сфере разработки и изготовления боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине. В частности, "ГосНИИмаш" выпускает боеголовки к ракетам.

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"Охота продолжается!" - добавили в военной разведке.