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Россияне днем обстреляли центр Херсона: трое раненых

Станислав ПогориловПятница, 3 ноября 2023, 15:13
Россияне днем обстреляли центр Херсона: трое раненых
Фото: Getty Images

Россияне 3 ноября днем обстреляли Херсон, в центре города ранены три человека, их госпитализировали.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "После 14.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон".

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Детали: По его словам, в результате вражеской атаки в центральной части города получили ранения три человека.

Сейчас они госпитализированы, информация уточняется.

Темы: Херсонская областьвойнажертвы
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