Россияне днем обстреляли центр Херсона: трое раненых
Пятница, 3 ноября 2023, 15:13
Россияне 3 ноября днем обстреляли Херсон, в центре города ранены три человека, их госпитализировали.
Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь: "После 14.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон".
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Детали: По его словам, в результате вражеской атаки в центральной части города получили ранения три человека.
Сейчас они госпитализированы, информация уточняется.