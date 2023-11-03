Россияне днем обстреляли центр Херсона: трое раненых

Россияне 3 ноября днем обстреляли Херсон, в центре города ранены три человека, их госпитализировали.

Источник: начальник Херсонской МВА Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "После 14.00 армия РФ с временно оккупированного левого берега обстреляла Херсон".

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Детали: По его словам, в результате вражеской атаки в центральной части города получили ранения три человека.

Сейчас они госпитализированы, информация уточняется.