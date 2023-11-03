ООН призывает собрать $435 миллионов для помощи украинцам на зиму

Руководство Организации Объединенных Наций обратилось с призывом к миру собрать $435 миллионов для зимней помощи украинцам.

Источник: спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик журналистам, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы и наши партнеры также обратились с призывом собрать 435 млн долларов для оказания зимней помощи более 1,7 млн человек по всей Украине до марта 2024 года".

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Детали: Дюжаррик сообщил, что руководство ООН решительно осудило последнюю волну российских атак на критически важные объекты инфраструктуры в разных частях Украины, что привело к ранениям среди гражданского населения, в том числе детей, и нанесло ущерб общественным, жилым и коммерческим зданиям.

"Мы обеспокоены эскалацией таких инцидентов и их влиянием на жизнь гражданского населения, особенно с наступлением зимнего периода. Мы еще раз подчеркиваем, что нападения на гражданское население и гражданские объекты инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены", – сказал представитель генсека ООН.

Он отметил, что в результате атак на этой неделе были разрушены энергетические объекты, школы, больницы и другие гражданские объекты. Особенно пострадали Херсонская и Донецкая области, минувшей ночью также подвергся нападению Харьков.

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По словам Дюжаррика, партнерские неправительственные организации уже работают на местах, предоставляя психологическую поддержку и материалы людям, чьи дома были повреждены в результате атак.

Прямая речь: "Сегодня мы и наши партнеры продолжаем оказывать критически важную помощь прифронтовым общинам, и межведомственный гуманитарный конвой доставил жизненно необходимую помощь порядка 1600 человек, находящихся в прифронтовых городах Харьковской и Запорожской областей".

Детали: Спикер генсека ООН отметил, что помощь включает медикаменты, гигиенические наборы, термоодеяла, матрасы, фонари, спальные мешки, также продолжается раздача пищевых продуктов.