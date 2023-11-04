Тарнавский рассказал о "непростом решении" россиян сбежать из Херсона

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, почему россияне приняли "непростое решение" бежать из Херсона в 2022 году, когда происходило контрнаступление Сил обороны.

Источник: Тарнавский в проекте "Рік. Херсон"

Прямая речь: "Их войска были разделены таким барьерным рубежом как река Днепр".

Реклама:

"Основная часть сил (россиян - ред.) оставалась на нашей территории, где мы проводили наступательную операцию.

Они понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженной.

Для россиян слово "окружение" - одно из самых слабых мест. И когда они слышат слово "окружение", профессионально убегают.

ВИДЕО ДНЯ

Они принимают такие меры, что их войско в максимальное окружение не попадает.

То есть они лучше убегут с поля боя, но не попадут в окружение".

Напомним: В освобожденном Херсоне 14 ноября 2022 года официально подняли флаг Украины, в мероприятии принял участие президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский назвал освободительную операцию украинских защитников в Херсоне переломным моментом в войне, который указывает на то, что победа будет за Украиной.

Читайте также: Херсон дома: как украинцы реагируют на сине-желтый флаг над деоккупированным городом

Как мы освобождали Херсон. 8 вопросов, на которые уже можно отвечать