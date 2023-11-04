Россияне готовят новый массированный штурм Авдеевки – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, отмечают, что россияне готовятся к "третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой" и "третьему массированному штурму Авдеевки".

Источник: ISW

Детали: Российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 3 ноября и достигли подтвержденных успехов на северном фланге Авдеевки.

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Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, указывают на то, что российские войска продвинулись на юго-запад от Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) до железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отбили более 17 российских атак вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки), Северного (6 км к западу от Авдеевки), Тоненького (7 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Позже спикер Таврической группировки украинских войск полковник Александр Штупун заявил, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не ведется, но украинские войска ожидают "обострения ситуации" в этом районе.

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Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что российские войска ведут интенсивные обстрелы украинских позиций в Авдеевке, а к северу и югу от населенного пункта продолжаются пехотные бои.

Российский "военкор" утверждает, что по состоянию на 3 ноября российские войска осуществили неопределенное продвижение на юго-восток от Авдеевки.

Кроме того, российские источники утверждали 2 и 3 ноября, что оккупанты продвинулись на север и запад от Красногоровки, в направлении Новокалиново (8 км северо-западнее Бахмута), а также в районе Степного и прорвали украинскую оборону в районе Веселой (4 км северо-восточнее Авдеевки).

Также российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются возле Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окраин Авдеевки и Опытного (4 км к югу от Авдеевки).

Украинский военный наблюдатель заявил, что российские войска быстро строят фортификационные сооружения в тыловых районах, близких к районам предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы иметь возможность быстрее вводить резервы в бой.

В отчете отмечается, что украинские официальные лица и российские источники сообщили, что российские войска готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой.

Барабаш заявил, что российские силы концентрируют живую силу и технику для третьего массированного штурма Авдеевки, и что российские силы, вероятно, сосредоточат свои наступательные операции на Авдеевском коксохимическом заводе в северной части Авдеевки.

Российский "военкор" отмечал, что российские войска под Авдеевкой проводят тактическую перегруппировку, и так же назвал Авдеевский коксохимический завод целью потенциальных будущих российских наступательных операций.

Барабаш заявил, что российские войска возобновят более масштабные наступательные операции, когда земля под Авдеевкой высохнет после нескольких последних ливней.

В то же время российские источники утверждают, что украинские силы контратаковали под Авдеевкой 3 ноября, но не продвинулись вперед.

Ключевые выводы ISW за 3 ноября:

Российские войска провели заметно большую серию ударов с беспилотников по всей территории Украины 3 ноября.

Министерство обороны США 3 ноября объявило о новых пакетах военной помощи Украине, направленных прежде всего на усиление противовоздушной обороны Украины.

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