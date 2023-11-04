На ВОТ захватчики угрожают освобождением владельцам украинских паспортов – сопротивление

На временно оккупированных территориях Украины захватчики угрожают освобождать лиц, не имеющих российских паспортов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Так, российское правительство приняло постановление о допустимой доли "иностранных работников" на предприятиях, которое предусматривает существенное ограничение рабочих мест с 2024 года.

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В параллельной реальности оккупантов, ВОТ является частью РФ, а украинцы, которые отказались брать паспорт врага являются "иностранными работниками".

Поэтому это постановление в первую очередь направлено именно на ВОТ, ведь предусматривает освобождение украинцев".

Детали: Как отмечают в ЦНС, таким образом враг планирует нарастить темпы паспортизации или сделать украинцев зависимыми от выплат оккупационных администраций.