В США рассказали, как именно Израиль должен изменить тактику в Газе

В США ожидают, что в ближайшие дни Израиль уменьшит масштабы атак на Сектор Газы с воздуха и сосредоточится на тактических наземных операциях.

Источник: CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из администрации США, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника телеканала, в администрации Джо Байдена ожидают, что количество воздушных атак Израиля уменьшится "по сравнению с тем, что мы уже видели".

Реклама:

В США считают, что Израиль сосредоточится на наземной кампании для зачистки широкой сети подземных тоннелей, которые использует ХАМАС.

Чиновник отметил, что администрация США "очень прямолинейной... относительно решений военного времени, осторожной и ставила жесткие вопросы" в дискуссиях с Израилем, даже когда действия израильских военных вызвали международную критику, в частности, из-за обстрела лагеря беженцев на севере Газы.

Он добавил, что учитывая масштаб и характер нападений ХАМАС на Израиль 7 октября прекращение огня сейчас не является целесообразным.

ВИДЕО ДНЯ

Чиновник подчеркнул, что США активно призывают Израиль к так называемым "гуманитарным паузам", а также к соблюдению норм международного гуманитарного права.

Что предшествовало: Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в Тель-Авиве заявил, что его страна поддерживает действия Израиля против ХАМАС, однако гражданское население в Газе должно быть защищено.

Кроме того, по данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке давит на Израиль, чтобы тот ограничил свои авиаудары по южной части сектора Газы – для того, чтобы сохранить жизни гражданских.

Издание The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена сообщало, что Израиль "значительно усовершенствовал" свой первоначальный военный план войны против ХАМАСа после переговоров с Соединенными Штатами.