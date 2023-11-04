Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров попросил у Пентагона больше боеприпасов для украинских воинов

Катерина ТищенкоСуббота, 4 ноября 2023, 14:01
Умеров попросил у Пентагона больше боеприпасов для украинских воинов
Умеров и Остин, фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином отметил потребности Сил обороны в боеприпасах.

Источник: Минобороны Украины

Прямая речь Умерова: "Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине. Мы обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего.

Реклама:

Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов".

Детали: Также во время еженедельного разговора с Остином Умеров поблагодарил США за постоянную и непоколебимую поддержку.

Темы: Умеров РустемСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW

Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине

Министр обороны Израиля: ХАМАС "потерял контроль над Газой"

Польские перевозчики отказались разблокировать границу после переговоров с Украиной

фотоМинобороны начало рекрутинг в ВСУ

Фарион отреагировала на критику из-за "слитого" студента в Крыму

Все новости...
Умеров Рустем
Умеров: Оружия будет больше
Умеров с Наевым обсудили готовность дать отпор врагам с севера
Разведка: РФ подготовила информатаку против Умерова
Последние новости
05:03
В России процветает строительство завода по производству иранских беспилотников – Reuters
04:27
В Хмельницкой области работала ПВО
03:56
Российские войска имеют подтвержденные успехи в районе Авдеевки − ISW
03:16
Сообщение о перегруппировке войск на Херсонщине может быть информоперацией России − ISW
02:12
обновленоУдарные БпЛА этой ночью долетели на запад
01:41
Возможности США уменьшаются с каждой неделей – советник Байдена о помощи Украине
00:59
Израиль может сделать больше для минимизации жертв среди мирного населения − Госдеп США
00:20
США обсуждают с украинскими властями защиту энергообъектов от атак России – Госдеп
23:44
Дубинскому не избрали меру пресечения, адвокаты заявили об отводе судьи
23:32
ЕС не передаст Украине обещанные 1 млн боеприпасов к марту – Кулеба
Все новости...
Реклама: