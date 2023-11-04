Умеров попросил у Пентагона больше боеприпасов для украинских воинов

Умеров и Остин, фото из Facebook Умерова

Министр обороны Рустем Умеров в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином отметил потребности Сил обороны в боеприпасах.

Источник: Минобороны Украины

Прямая речь Умерова: "Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине. Мы обсудили последние обновления на фронте и состояние подготовки Сил обороны будущего.

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Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов".

Детали: Также во время еженедельного разговора с Остином Умеров поблагодарил США за постоянную и непоколебимую поддержку.