Россияне имеют потери и перегруппировываются возле Купянска - Сырский

На участке Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и сейчас проводит перегруппировку, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.

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Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковки и созданию благоприятных условий для захвата Купянска".

Детали: Сырский обнародовал статистику по российским потерям на Купянском направлении за неделю - 220 убитых россиян, еще 5 захвачены в плен.