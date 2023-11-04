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Россияне имеют потери и перегруппировываются возле Купянска - Сырский

Роман ПетренкоСуббота, 4 ноября 2023, 17:21
Россияне имеют потери и перегруппировываются возле Купянска - Сырский
фото: генштаб

На участке Ягодное - Купянск-Узловой противник понес значительные потери, остановил активные действия и сейчас проводит перегруппировку, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Силами 6 общевойсковой и 1 танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского.

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Наращивает усилия по захвату господствующих высот, овладению Синьковки и созданию благоприятных условий для захвата Купянска".

Детали: Сырский обнародовал статистику по российским потерям на Купянском направлении за неделю - 220 убитых россиян, еще 5 захвачены в плен.

Темы: Харьковская областьвойна
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